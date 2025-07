Galna statistiken bakom Englands EM-guld

England har vunnit fotbolls-EM i Schweiz.

Hur det gick till?

Man ledde samtliga matcher under slutspelet under 4 minuter och 52 sekunder.

I kvartsfinalen tog man sig förbi Sverige efter en utdragen och spännande straffläggning. Då hade man hämtat upp 0-2 till 2-2 och sedan gått till straffsparkar.

I semifinalen väntade Italien – som tog en tidig ledning. Den lyckades England kvittera i den sista tilläggsminuten för att ta matchen till förlängning. Väl där avgjorde Chloe Kelly matchen i den 119:e minuten.

Finalen spelades under söndagskvällen och blev även den en spännande historia – där England hamnade i ett tidigt underläge. Kvitteringen kom dock med en timme spelad och stod sig hela vägen in till straffar – där man vann.

Vad innebär då detta? Man gick igenom hela slutspelet där man totalt ledde matcherna i 4 minuter och 52 sekunder, vilket var mot Italien.

En tämligen anmärkningsvärd siffra sett till att det spelades 360 minuter fotboll, vilket innebär att man ledde mindre än två procent av tiden.

