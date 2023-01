Djurgården sopar rent - kan lägga beslag på fyra av sex topplaceringar

Stolta försvarstraditioner. Ingen har gjort fler affärer än Djurgården i denna kategori.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så har det uppstått frågetecken i förhandlingarna mellan Djurgården och Burnley för Hjalmar Ekdal.

Affären ska inte vara död, men även Djurgårdens sportchef Bosse Andersson har gått ut och sagt att förhandlingarna svalnat.

- Ja, det kan man säga. Förhandlingarna var intensivare förra veckan, sa han igår till Fotbollskanalen.

Hursomhelst så tyder fortfarande mycket på att mittbacken kommer att lämna Blåränderna i detta vinterfönster och som FotbollDirekt tidigare har redogjort för lär han inte säljas för mindre än tre miljoner euro som Burnley ska ha erbjudit.

Men det finns en annan dimension också med vad som är på väg att hända kring Ekdal.

Vi pratar om ett litet stycke historia.

Ifall en övergång nu blir verklighet så innebär det att Djurgården kommer att ha sålt fyra av de sex dyraste försvararna någonsin från allsvenskan.

FotbollDirekt har gått igenom vilka det handlar om. Ekdal kommer enkelt för pengarna som nu är aktuella ta plats som en av allsvenskans dyraste försvarstransfers genom tiderna och där Djurgården Fotboll alltså i det närmaste sopar rent.

***

5. Felix Beijmo

Från: Djurgårdens IF

Till: Werder Bremen

Pris: 30 miljoner kronor

Kommentar: Den enda ytterbacken som letar sig in i toppen och den första av Djurgårdens stora försvarsförsäljningar. Plockades in från Brommapojkarna och imponerade stort i Djurgården under ett och ett halvt år innan han såldes till Tyskland.

I Bremen hade han svårt att ta plats och lånades ut både till Malmö FF och Greuther Furth innan han sommaren 2020 värvades hem till allsvenskan permanent av Malmö FF.

***

4. Isak Hien

Från: Djurgården

Till: Hellas Verona

Pris: 34 miljoner kronor

Kommentar: Djurgårdens andra namn på listan och den senaste försäljningen i kronologisk ordning. Inför fjolårets säsong var Hien lite utav en doldis, men mittbacken gjorde direkt succé i Djurgården och efter bara ett halvår så lämnade han för Hellas Verona.

Enligt uppgifter kan dock en ny flytt vara på gång för mittbacken. Torino som var intresserade i somras uppges ha satt fart på jakten igen. När nästa flytt väl kommer så kommer Djurgården att casha in ytterligare miljoner då man har en vidareförsäljningsklausul enligt uppgifter.

***

3. Odilon Kossounou

Från: Hammarby

Till: Club Brugge

Pris: 44 miljoner kronor

Kommentar: Hade en lite skakig start i Hammarby(inte minst i hemmapremiären mot Kalmar FF 2018), men tydligt direkt var att potentialen fanns där och denna potential såg belgiska Club Brugge tidigt.

Den belgiska klubben köpte loss 18-åringen för stora pengar, trots att mittbacken endast gjort nio allsvenska matcher vid den tidpunkten. Beslutet visade sig vara rätt för sommaren 2021 såldes han till den tyska storklubben Bayer Leverkusen för mer än 230 miljoner kronor. Haft lite problem med skador i år, men startade fem av sex Champions League-matcher i höstas för Leverkusen.

***

2. Anel Ahmedhodzic

Från: Malmö FF

Till: Sheffield United

Pris: 45 miljoner kronor

Kommentar: Den försvaren det kanske har ryktats mest om på den här listan. Under våren ifjol var han utlånad till Bordeaux, men på grund av nedflyttningen och ekonomiska problem så hade den franska klubben inte råd att köpa loss MFF:s guldklimp.

Till slut blev det en flytt till England och Sheffield United. I Sheffield har Anel gjort stor succé och mycket talar just nu för att MFF:s senaste storförsäljning kommer att spela i Premier League nästa säsong.

***

1. Marcus Danielson

Från: Djurgården

Till: Dalian Pro

Pris: 50 miljoner kronor

Kommentar: Att Marcus Danielson skulle bli allsvenskans dyraste försvarare trodde nog inte han själv när han som 28-åring skrev på för Djurgården, men efter succé och SM-guld så såldes han för hela 50 miljoner till kinesiska Dalian Pro inför säsongen 2020.

Tiden i Kina blev komplicerade på grund av pandemin och totalt blev det bara 28 matcher för Danielson i Kina. I somras vände han hem till Djurgården och efter att ha inlett lite ringrostigt så hittade han formen. Lär vara en av Blårändernas viktigaste spelare i år, framförallt ifall Ekdal nu lämnar.

***

FOTNOT: I priserna som redovisas ovan är inte bonusar inkluderade.