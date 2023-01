Inför fjolårssäsongen kunde FotbollDirekt avslöja att Albion Ademi skulle lånas ut till FC Lahti. Nu står det klart att talangen lånas ut igen, denna gång till IFK Värnamo.

Albion Ademi plockades in till stora förväntningar men har hittills haft det svårt att slå sig in i Djurgården.

Under våren ifjol var han utlånad till finska FC Lahti och nu står det klart att yttern lånas ut igen - denna gång till IFK Värnamo.

– Vi har haft en dialog med Albion under en tid och det är ett viktigt fotbollsår för honom som kommer. Han har haft begränsad speltid under 2022 och utlåningen till Lahti blev inte helt lyckad. Men Ademi är i fin form just nu och har förberett sig på ett bra sätt inför säsongen. Samtidigt är det en tuff konkurrens i Djurgården och IFK Värnamo känner till honom väl. De har en tränare som tror på honom och det här blir en bra lösning för alla parter där Albion kan få en lyckad säsong i Värnamo som har en sportslig plan för honom, säger sportchef Bosse Andersson via klubbens hemsida.

Lånet sträcker sig över hela 2023 och Värnamo har möjligheten att köpa loss Ademi under året.

