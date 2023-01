Igår bekräftade Örgryte IS på deras officiella hemsida att man stärker upp mittfältet med Jonathan Drott, 30.

Mittfältaren som har 195 superettan-matcher under bältet representerade Östers IF under säsongerna 2015-2022.

Men nu har han signerat ett tvåårigt kontrakt med Örgryte IS som löper över säsongen 2024.

Klubben skriver på sin hemsida att de hoppas att Drott med sin erfarenhet och rutin ska kunna bidra till Örgrytes unga trupp.

– Jättekul och spännande att vara här. Jag har alltid tyckt att ÖIS är en häftig förening, en förening som berör många och det ska bli spännande att vara en del av. Jag har haft bra snack med Jeffrey där jag märkt att han har en väldigt klar bild av mig som spelare och hur han vill använda mig och det uppskattar jag väldigt mycket, säger Jonathan på ÖIS hemsida.

