Oliver Stojanović Fredin fick sin fotbollsfostran i Malmö FF - i dag har mittfältaren presenterats av rivalen Helsingborgs IF.

Oliver Stojanović Fredin fick sin fotbollsfostran i Malmö FF och har representerat både klubbens U17- och U19-lag.

Under en tid har mittfältaren ryktats till Helsingborgs IF och i dag har han presenterats av Malmös rival. Mittfältaren har även tillhört Helsingborg under ungdomsåren.

– Det är väldigt speciellt att vara tillbaka men jag är glad och stolt. Jag är uppvuxen i Helsingborg, min morfar var ordförande i klubben och jag sprang runt här som knatte. Min fotbollsresa har varit mycket upp och ner men de två senaste åren har jag varit i Sollentuna och gjort mycket poäng. Jag har spelat mycket och fått bära ett stort ansvar där jag utvecklats mycket. Nu kommer jag göra allt för klubbmärket och hoppas att vi slutar etta i serien, säger mittfältaren via klubbens hemsida.

Kontraktet sträcker sig över säsongen.

📄✍️ | Helsingborgs IF och Oliver Stojanović Fredin är överens om ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2023.



Vi hälsar mittfältaren varmt välkommen tillbaka till HIF! — Helsingborgs IF (@HelsingborgsIF) January 30, 2023

Ekwall kommenterar MFF:s vinter: