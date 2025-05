Beskedet: Då spelas matchen mellan BP och Djurgården

Brommapojkarnas match mot Djurgården fick flyttas fram på grund av Blårändernas avancemang i Conference League.

Nu står det klart när matchen kommer att spelas.



Den 28:e april skulle Brommapojkarna ha mött Djurgården i allsvenskan. Den matchen fick flyttas fram på grund av Blårändernas avancemang till semifinalen i Europa Conference League.



Djurgården skickade då in en begäran om att få matchen framflyttad, vilket SvFF godkände.



På Svenska Fotbollförbundets hemsida meddelade tävlingsnämnden att matchen flyttades – med följande förklaring.



”Tävlingsnämnden (TN) konstaterar i sin bedömning att båda föreningarna varit medvetna om att matchen mellan IF Brommapojkarna och Djurgården, i det allsvenska spelschemat den 28 april, skulle kunna flyttas vid ett eventuellt avancemang i Europacupspelet för Djurgården, vilket klubben också lyckats med i och med semifinalplatsen i UEFA Conference League. Dock bestämdes inget reservdatum under spelordningsmötet utan att frågan om datum för matchen skulle diskuteras i det fall Djurgården kvalificerade sig till semifinal”.



Nu står det klart när derbyt mellan de två Stockholmslagen spelas.



På torsdagen den 29 maj kommer lagen att göra upp om tre poäng på Grimsta IP. Avsparkstiden för matchen är 18.00.

