Lasse Nielsen går in i sitt sista kontraktsår i Malmö FF.

Men öppnar nu för att han kan stanna längre än så.

– Jag känner mig bra i kroppen och huvudet och tycker det är kul att gå ut på planen varje dag, säger 35-åringen till Sydsvenskan.

Mittbacksveteranen Lasse Nielsen var en av Malmö FF:s främsta namn under svåra 2022. Nu går han in på sista året under kontrakt i klubben.

Men nu ges ledningen en öppning på att få behålla sin välmeriterade stjärnback längre än det här året.

– Jag känner mig bra i kroppen och huvudet och tycker det är kul att gå ut på planen varje dag. Jag spelar så länge någon vill ha mig. Men jag tar ett år i taget, säger 35-åringen.

Samtidigt så stressas det inte över situationen från någon av parterna.

– Vi får se vad som händer sen. Jag kan tänka mig att stanna. Men jag har inte pratat med klubben eller, jag tar det lugnt och det gör MFF också, säger Nielsen till Sydsvenskan.

