Litar på Jesper Janssons långsiktighet – men det börjar närma sig larm

Det bränns för Hammarby. Stora hål i truppen och affärer dröjer eller går om intet.

Hur mår egentligen Hammarby Fotboll?

Ny längre intervju ikväll på FD.

Rubrikerna kring Hammarby är just nu många och i det så finns en hel del frågor inför kommande allsvenska premiären om knappt två månader.

Bara tidigare idag så har det blivit klart att Noah Persson som Hammarby har försökt att värva nu valt en annan väg. Han blev slutligen blev för dyr att köpa loss för Bajen, som FotbollDirekt avslöjade. Mer om det går att läsa om HÄR.

Och efter en vinter av tunga stjärntapp i Mohanad Jeahze, Darijan Bojanic och Gustav Ludwigson med flera så står Jesper Jansson och kompani just nu med trupp som ser ofärdig ut. Detta trots spännande värvningar av Malmö FF:s Adi Nalic, samt August Mikkelsen och Viktor Djukanovic.

Jämför man med toppkonkurrenterna så är det en svår situation då AIK, Djurgården och Malmö FF ser betydligt mer färdiga ut efter flera förstärkningar som har inkommit.

Samtidigt så brinner känsliga frågan om Nahir Besaras vara eller inte vara i i Bajen, då man ännu inte kommit överens om ett nytt kontrakt.

Allt detta skapar en minst sagt oroande bild för Bajen..

FotbollDirekt.se har nu intervjuat förre Discovery+-experten Jon Persson om hur han ser på situationen och hur han anser att Hammarby nu bör agera.

Nummer ett är då att snabbt hitta nya lekkamrater till Nahir Besara.

– Man saknar mer tongivande spelare som Jeppe Andersen och Darijan Bojanic som nu är borta. Framförallt Bojanic och [Nahir] Besara var ju riktiga nycklar i fjol, säger han till FD.

Och fortsätter:

– Dessutom har det talats om att Nahir Besara kan lämna. Försvinner han så är det STORA håll att fylla.

Vilka hål bör vara prio efter tunga tappen just nu?

– Dels så behöver man ju ersätta Veton Berisha på ett tydligt sätt. Sen så tror jag att det svåraste blir att besätta hela mittfältet.

– Sen är det svårt ännu med Besara, men Jesper Jansson vet ju hur det ser ut.

– Samtidigt så vill de ju ta nästa steg och utmana om guldet. Så mycket behöver tas in.

– Dessutom är det tomt på ytterbackarna då både Mohanad Jeahze och Simon Sandberg saknas. Men det viktigaste är såklart ett centralt mittfält då det är bärande spelare. Ytterbackar kan man ju lösa med exempelvis Joel Nilsson som finns i truppen och de kan lösa det med billigare medel än i centralleden.

– Sen är ju Loret Sadiku kvar så det är ett bra namn ändå.

– Man har ju fredan fått in Mikkelsen men som är lite osäker om var han ska spela.

Å andra sidan så pekar Persson på förtroende för ledningen i Hammarby.

– I stort tror jag att man har full koll utefter förutsättningarna, för Hammarby är ändå en sådan välmående klubb såväl ekonomiskt och med allt intresse som är kring klubben.

– Det oroande är att det är mindre än två månader kvar. Det funkar ju inte att vara halvbra i första matcherna, det är ju mer eller mindre direkt tuffa matcher i allsvenska inledningen.

Det har spekulerats kring att August Mikkelsen är en ersättare till Veton Berisha, men att han då kommer vara en falsk nia istället för en striker längst fram.

Experten håller inte med.

– Jag kan honom (Mikkelsen) inte som spelare, men han ser ju inte alls ut som en Berisha- eller Selmani-typ. Jag ser honom mer som en ersättare till Gustav Ludwigson och ha honom som en ytterforward.

– Sen tror jag att de kommer att värva in en högkalibrig nia också.

Hur ser du på att man ännu inte har fått in några tyngre namn hittills?

– Ja, det är klart att man ska vara oroliga för det. Även om man får Besara att stanna så är mycket luckor som ska täppas igen. Och med tiden som går så blir det allt mer oroande.

– Men framförallt så har en del klubbar laddat rejält som MFF och Djurgården, även AIK till viss del och IFK Göteborg har ju värvat mycket. Så det gäller att hänga med från början då de andra lagen i princip ser färdiga ut, bortsett kanske något namn här och där.

Samtidigt så finns uppgifter om att Besara är på väg bort. Vad säger du om att man inte har löst det där redan, då han varit tydlig med att han vill stanna?

– Jag tycker Nahir verkar vara en vettig person, detsamma som Jesper Jansson och kompani. Samtidigt så har de olika uppfattningar av vad han är värd. För Besaras del kommer det att lösa sig då han gjorde ett jätteår 2022. Men för Hammarbys del kan det bli ett stort tapp utefter hur bra han var i fjol.

– Men jag tror att de har en sansad diskussion å andra sidan och att det kan lösa sig.

Hur ser du på värvningarna som gjorts i vinter i Viktor Djukanovic och August Mikkelssen?

– De ser ut som bra värvningar, utan att ha sett de så mycket. Rätt ålder och spännande egenskaper. men att de ska bära ett lag till guld har jag svårt att tro.

– Samtidigt så är det spelare som man verkligen kan utveckla och sälja dyrt. Men Bajen behöver ju stabilitet och tyngd för att vinna guld, där ser jag inte de. Även om de ser väldigt spännande ut.

Adi Nalic…?

– Mycket säkert kommer han bli en succé, när han är tillbaka i fullt slag. Tyvärr så dröjer det nog innan han är tillbaka helt. Säkert ett halvår minst.

– Men kommer han tillbaka så har han en väldigt stor kvalitet och kommer att bli betydelsefull. Men under den här våren får man nog avvakta med honom, minst.

Ser du några konkreta namn som man bör satsa på?

– Jag har inget så på lager. De allra flesta bra spelare har ju redan bra klubbadresser, så jag tror att man måste satsa på internationella namn snarare.

– Samtidigt så har de skött det bra över tid och haft en sund strategi så där tror jag att de kan lyckas. Men samtidigt så ställs det krav så det är svårt.

Efter förra sommarens storsatsning mot guld står man nu lite tillbaka på ruta ett efter alla tunga tappen. Hur ser du på det?

– Det är ju lite så att det får bära eller brista. Det brast i fjol till slut och nu är man på noll igen. Så nu är det en chansning som krävs för att bygga vidare på det här på kort sikt.

– Ser man till truppen nu så är man inte ett guldlag 2023. Man har å andra sidan varit duktiga på att bygga starka grunder tidigare år och det här kan man lyckas med i år, för att kanske nästa år eller året efter det vinna guld.

Vilka farhågor ser du i övrigt i Hammarbys truppbygge just nu?

– Tiden blir en avgörande faktor. Det är lättare och lättare att det blir fel för att man någonstans gör saker panikartat.

– Men samtidigt så ser de ganska välmående ut och att man i ledningen har koll på läget och kan rida ut en eventuell storm från supportrar och så vidare.

Med tiden mot sig så är det ju lätt att bli populistisk. Finns det några positiva delar som man ska bygga vidare på i Hammarby idag?

– Att man är långsiktiga och inte är populistiska som du är inne på. Det talar på sikt att hammarby kommer att vara en faktor att räkna med i svensk fotboll.

– Man har ju faktorerna utanför planen med supportrarna och det som kommer göra att spelare vill komma till klubben. Även om vissa kanske inte vill erkänna det.

– Sen finns allt det med vad det stora intresset genererar i sponsorer, som vill synas kring klubben och att det år efter år nästan alltid är fullsatt. Det talar för Hammarby på mellan- och lång sikt.

– Men i år så är det en viktig faktor att få ihop ett konkurrenskraftigt lag på kort sikt. Man måste liksom lära känna namnet på sina lagkompisar på planen. Det är en stor nyckel just nu.

