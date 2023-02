Unicoach meddelar nu att det blir nytt upplägg för U21-allsvenskan den kommande säsongen. Detta då det ny blir fyra serier istället för tre.

Fjolårets upplaga av U21-allsvenskan vanns av IF Elfsborg och Boråsklubben har chansen att försvara titeln då man är ett av 21 lag som anmält sig till serien i år.

Skillnaden mot ifjol är dock att färre grundserie matcher kommer att spelas, detta då man utökat med ytterligare en serie.

"Det innebär färre matcher och kortare resor för de deltagande klubbarna", skriver Unicoach via sin hemsida.

Här är årets deltagare:

U21 Allsvenskan Södra

Trelleborgs FF

Malmö FF

Halmstads BK

Helsingborgs IF

Landskrona BoIS

Varbergs BoIS

U21 Allsvenskan Östra

Östers IF

Kalmar FF

Mjällby AIF

Jönköpings Södra IF

IFK Värnamo

U21 Allsvenskan Västra

F Elfsborg

Örgryte IS

IFK Göteborg

Utsiktens BK

GAIS

Skövde AIK

U21 Allsvenskan Norra

Djurgårdens IF

IFK Norrköping

Degerfors IF

Gefle IF

Respektive gruppettor kvalificerar sig för semifinal.

Årets upplaga av U21 Allsvenskan – med @IFElfsborg1904 som regerande mästare – har fått ett nytt upplägg.



Läs mer om det här! ⚽️🏆#U21Allsvenskan https://t.co/9EDCrOnvyp — Unicoach.se (@Unicoach_se) February 7, 2023

FOTNOT: Serieindelningen är hämtad från Unicoach.se

Ekwall kommenterar januarifönstret: