“Vi ska inte måla upp oss som några storfavoriter”

Ikväll tar IF Elfsborg emot azeriska Qarabag på Borås arena.

Då vill inte lagkapten Sebastian Holmén ta på sig något favoritskap.

– Det är många som drar slutsatsen att vi ska slå dem, säger 32-åringen till FotbollDirekt.



Trots att den allsvenska säsongen 2024 är över fortsätter IF Elfsborg att matchas hårt i Europa League.



För två veckor sedan förlorade man mot spanska Athletic Club i Bilbao med 3-0. Helt rättvist tycker Sebastian Holmén som menar att hans Elfsborg stod upp bra mot fjolårets femma i La Liga.



–Nej, men min bild av den matchen är väl som den egentligen var direkt efter. Vi mötte ett väldigt, väldigt bra fotbollslag som egentligen inte tummade på någonting vilket gjorde att de var ett eller två nummer för stora för oss helt enkelt. Jag vet inte om vi har ett skott på mål under matchen… Jag tycker ändå att vi någonstans gör en fullt godkänd insats men ändå inte ens är i närheten. Jag är väldigt imponerad av dem och sättet de respekterade oss som motståndare och verkligen satte det bästa laget på banan. De tummade verkligen inte på någonting, varken i offensiven eller defensiven, säger Sebastian Holmén till FotbollDirekt.



Ikväll har boråsarna chans till revansch, men inte mot Bilbao. Istället tar man emot azeriska Qarabag på hemmaplan, en match som Elfsborgs lagkapten kommer att bli jämn.



– Framförallt är det hemmamatch och där har vi varit starka hela Europaspelet, från kvalmatcherna till ligaspelet. Det är klart att vi går in med en bra känsla. Sedan känns det som att många runt omkring klubben och medier har målat upp det som att det här är en match som vi ska vinna. Jag tror väl, av erfarenhet, att det är ett väldigt bra lag som kommer till Borås arena imorgon. Jag tror att det blir en jämn match men förhoppningsvis med, hemmaplanfördelen, kan vi dra det längsta strået.



Stefan Andreasson var tydlig med att ni inte är favoriter imorgon.

– Nej, det känner väl inte jag heller, jag tycker att det är ganska jämnt upp. Det är klart att det är ett lag som kanske inte kommer med ett stort namn och då är det många som drar slutsatsen att “de här ska vi ju slå”. Som sagt, av erfarenhet av sådana lag brukar de vara väldigt bra de också.



Att media skulle måla upp Elfsborg som favoriter mot Qarabag kan anses felaktigt. Samtidigt har de flesta med sig att just Elfsborg besegrade AS Roma på Borås arena, och spelade oavgjort mot portugisiska Braga. Det har Holmén förståelse för.



– Ja, absolut. Det är klart, som jag sa, egentligen hela Europaspelet på arenan har vi varit väldigt svårslagna att det är klart att det är positivt någonstans. Även med Bilbao borta, de ställer inte ut något B-lag på banan utan vi har vunnit respekt av lagen vi ska möta och det är det vi själva som har gjort genom att prestera. Det är något positivt i det i kan jag känna.



Kan man kalla matchen för en vägskälsmatch till slutspelet?

– Jo, vägskälsmatch vet jag inte men det är klart att det skulle se bra ut inför avslutningen om vi tog tre poäng. Det är en jätteviktig match såklart och vi har siktet inställt på tre poäng i alla fall. Skulle det bli så att det blir en eller noll poäng så har vi inte gett upp för det. Vi står ändå på fyra poäng och det ska till andra resultat också som kan ändra förutsättningarna så vi kommer inte ge upp oavsett. Men det är klart att med tre poäng imorgon har vi satt oss i en väldigt bra position i avslutningen.



När Elfsborgs motståndare i Europa League lottades fram stod det klart att de skulle ställas mot: AZ Alkmaar, Roma, Galatasaray, Tottenham Hotspur, Galatasaray, Braga, Nice och Qarabag. Att döma av enbart namnen får det azeriska laget omnämnas som det lättaste laget för Elfsborg att slå. Det instämmer lagkaptenen med.



– Alltså, det är svårt att säga innan man har spelat mot dem också, men det är klart att om man tittar på namn, trupp och sådär är det möjligt att det här

tillsammans med oss kanske är det sämsta motståndet. Så att, ja, vi ser väl att vi har en bra chans i alla fall. Men som sagt, jag tycker inte att vi ska måla oss upp som några storfavoriter, jag tror det kommer bli en jämn match, avslutar Holmén.