I går tvingades BK Häcken att ställa in sin match mot Molde FK. Arrangören ansåg då att planen inte var spelduglig. Malmö FF som också befinner sig i Spanien på deras träningsläger längs Costa del Sol riskerar även dem att behöva ställa in sina matcher på fredag.

Förra veckan sken solen i Spanien och längs Costa del Sol men under de senaste dagarna har ett ruskigt regnoväder dragit in över landet. Enligt väderprognosen förväntas det fortsätta regna under onsdagen och torsdagen.

Resultatet av allt regn har gjort att många av lagen har fått träna utanför fotbollsplanen.

Henrik Rydström säger i en intervju till Expressen:

– Jag har inte funderat så mycket på det. Men Danne (Andersson) har tittat på väderappen och sagt att i morgon (onsdag) ska det väl vara lite regn på förmiddag, men sen ska det väl vara rätt bra. Så jag litar på hans väderapp mer än att jag oroar mig

På fredag har Malmö två matcher inplanerade. Den första spelar de mot Vålereng och den andra spelar de mot Uwe Röslers AGF Århus. MFF:S tränare hoppas att matcherna blir av trots vädret.

– Det hade varit jävligt tråkigt, men jag hoppas att vi klarar oss, säger han till Expressen.

Andra lag vars träningsverksamhet som har påverkats av ovädret under gående vecka är bland annat Hammarby och BK Häcken.

Ekwall kommenterar MFF:s vinter: