Axel Björnström tar tränaruppdrag

Axel Björnström 27 år spelar till vardags i AIK. Nu har han tagit på sig ett engagemang även vid sidan av planen.

Björnström började sin karriär i Stocksunds IF:s knatteskola och har även spelat hockey i föreningen.



Till hemsidan säger Björnström:

- Förutom att jag spelat hockey i Stocksunds IF så har jag otaligt många fotbollstimmar på den här anläggningen. Jag är uppvuxen i Stocksund och under många år tillbringade jag nästan all min lediga tid på fotbollsplanerna här.

- Förhoppningsvis kommer jag kunna bidra med kunskap utifrån ett spelarperspektiv. Som fotbollsspelare har man mycket tid över och därför är det kul att hitta något vid sidan av mitt egna fotbollsspelande. Jag tror och hoppas jag kommer kunna lära mycket av att vara här.

Stocksunds huvudtränare Fabian Ahlstrand:

- Jag tog kontakt med Acke för några veckor sedan och frågade om han skulle vara intresserad av att assistera mig under säsongen. Vi pratar väldigt mycket fotboll under veckorna som går, och det känns inspirerande att vi äntligen kan kanalisera det till någonting bra. Acke ska hjälpa till så mycket som han kan och kommer bidra mycket på ett individuellt plan, säger Fabian Ahlstrand.

Stocksunds IF spelar i division 6.

