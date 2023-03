Premier Leagues främsta målskytt genom alla tider, Alan Shearer, hyllade svensken efter FA-cupskrällen

Den forne Blackburn och Newcastle-spelaren är mycket imponerad av den tidigare Malmö FF-spelaren Anel Ahmedhodzic.

– Om Sheffield United inte spelar i Premier League nästa säsong, så tror jag absolut att den här killen kommer att göra det i alla fall. Jag tycker att han är så bra, säger Shearer till BBC.

Shearer, som var landslagskapten för det engelska landslaget ser en stor talang.

– Jag tycker att han är en väldigt stor talang och jag går tillbaka till min poäng, han kommer att spela i Premier League nästa säsong, det tvivlar jag inte på, fortsätter han.

Ahmedhodzic valde att representera Bosnien i landslagssammanhang och är således inte aktuell för ett svenskt landslag, även om han utan tvekan hade varit aktuell för en startplats.

Mittbacken har gjort fem mål under säsongen i the Championship var högst delaktig när Sheffield United oväntat slog ut Tottenham i FA-cupen under onsdagen.

