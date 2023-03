📋 | Här är truppen till morgondagens semifinal i Svenska Cupen mot Hammarby IF 💛🖤



🆚 @hammarbyfotboll

🏟️ Strandvallen

🗓️ Lördag 18 Mars

🕐 15:00

📺 C More#MjällbyAIF #SvenskaCupen pic.twitter.com/259TKXFMO1