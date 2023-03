Here are your nominees for @EASPORTSFIFA Player of the Month… 🥁



⚫️ Alexander Isak

🔵 @alemacallister

🦁 @TyroneMings

⭐️ @BukayoSaka87

🟥 @MoSalah

🔴 @LTrossard



Vote now ➡️ https://t.co/a9436gWyQQ#PLAwards pic.twitter.com/0cOlQpdnSt