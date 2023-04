Ett extra lugn inför Djurgården premiär: ”Skönt att slippa frågorna”

ANNONS

Nu har frågorna äntligen tystnat och han medger att det är lite skönt att allting blivit klart innan dagens premiär för Djurgården.

Djurgården har haft en intensiv inledning på säsongen med Europaslutspel och cupsemifinal, och i dag är det dags för allsvensk premiär och Thomas Lagerlöf är taggad.

– Det känns skönt att dra igång, vi har ju varit i gång ett tag i olika typer av matcher men det är skönt att allsvenskan drar igång, säger han till FotbollDirekt.se.

Dagens motståndare IF Brommapojkarna har Djurgården tagit sig an två gånger under försäsongen, det påverkar dock inte allt för mycket enligt Lagerlöf.

– Nej alltså man kan de flesta lagen ganska väl, men sedan är det väl lite skillnad i och med att vi har haft dem i både träningsmatcher och i cupen.

- Vi har väl fått svar på vad som fungerar och vad som inte fungerar samt vad som kommer krävas av oss, säger han och fortsätter:

Sedan får vi hoppas att vi är lite bättre nu än vad vi var tidigare när vi mötte dem. Det har gått lite längre tid, men det gäller ju samma för dem så de är säkert lite vassare. De stod ju för ett mycket fint genrep mot Norrköping men fördelen är väl lite att vi vet vad som väntar.

När två lag möter varandra flera gånger på kort tid kan matchbilden bli allt mer låst för varje match, det är dock inget man fokuserar på inför dagens premiär.

- Vi vill ju inte att det ska bli låst överhuvudtaget, vi vill driva tempot i fotbollsmatcher.

- Så det är väldigt mycket upp till oss själva, vilket det allt som oftast är på Tele2. Det handlar om att driva tempo i saker och ting i rätt stunder, det är upp till oss att göra det, i stunder kommer motståndaren att hjälpa till och i stunder kommer de inte att göra det.

- Det gör ingen större skillnad med det att vi mött BP ett par gånger redan, förklarar Lagerlöf.

Trots att allsvenskan ännu inte dragit igång har det som sagt varit en speciell inledning på säsongen för Djurgården.

De senaste veckorna har varit extra tuffa med uttåg både i Europa och i cupen, men det är inget som påverkar laget inför idag.

– Ja nu är man ju tillbaka, sen var det ju inte speciellt roligt när vi åkte hem ifrån Göteborg. Så är det alltid, man vinner i fotboll och ibland händer det att man förlorar. Det ska göra ont att förlora för annars är det inte roligt att hålla på, så det är klart att det var jobbigt då, men nu är vi tillbaka på banan och har samlat ihop oss. Vi har tränat och nu är vi sugna på att starta allsvenskan.

Avslutningsvis, det har ju varit mycket snack om ditt och Kims kontrakt och häromveckan blev det officiellt att ni förlänger, hur mycket hjälps man av den tryggheten och slippa den typen av frågor hela tiden?

– Ja det är väl skönt att slippa dem frågorna, säger han och fortsätter:

– Vi har väl varit ganska klara med att vi kommer vara kvar i Djurgården i våra diskussioner med Bosse (Andersson) och Henrik (Berggren), sen har fokus legat på andra saker än att få det på papper, men det är skönt att det är klart så vi slipper dem frågorna, hoppas detta var den sista, säger Lagerlöf med ett skratt.