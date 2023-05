ANNONS

Borås Tidning rapporterar att Elfsborg ska ha nobbat ett bud på nio miljoner för mittbacken Gustaf Lagerbielke. Klubbchefen Stefan Andreasson uttalar sig.

23-årige Gustaf Lagerbielke gjorde stor succé under sin utlåning till Degerfors IF i höstas. Under sin sejour i Degerfors hann mittbacken noteras för tre mål på 14 allsvenska matcher.

En så pass stor succé som gjorde att 23-åringen blev uttagen till landslagets januariturné.

Väl tillbaka i Elfsborg har Lagerbielke fått det svårt att ta en etablerad startplats. Hittills har de blivit ett mål på tre allsvenska matcher, varav två från start.

Senast i helgen skrev Borås Tidning att en belgisk klubb lagt ett bud på 800 000 euro för Lagerbielke förra veckan. Det motsvarar drygt nio miljoner kronor och enligt BT ska Boråsklubben nobbat budet.

Så här säger Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson till BT:

– Det är många klubbar som följer våra spelare. Men Gustaf ska spela vidare i Elfsborg.

Lagerbielkes kontrakt med Elfsborg sträcker sig över säsongen 2025.

I Elfsborgs senaste match borta mot Mjällby blev Lagerbielke matchvinnare efter att han slagit till med matchens enda mål. Elfsborg ligger på tredje plats i allsvenskan efter fem spelade omgångar.

TV: Ekwall om Elfsborg