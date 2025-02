Officiellt: Wikheim lämnar Djurgården

Djurgården bekräftar ett nytt slut för en spelare.

Nu lämnar Gustav Wikheim klubben.

– Det känns tråkigt att lämna Djurgården, säger Wikheim till klubbens officiella hemsida.

Gustav Wikheim anslöt till Djurgården inför säsongen 2022. Nu står det klart att han lämnar den allsvenska klubben.

– Jag kommer att sakna att träna ute på Kaknäs och atmosfären och publiken på våra hemmamatcher, speciellt Europa-matcherna. Men mest av allt kommer jag att sakna de lagkompisar som jag haft här i Djurgården, säger yttern till klubbens officiella hemsida.

Wikheim står noterad för 19 mål på 108 matcher i ”Blåränderna”.

– Det känns tråkigt att lämna Djurgården – en förening som det har varit väldigt kul att spela för och vara delaktig i. Sedan känns det ju lite extra när vi avslutade säsongen på ett så pass bra och roligt sätt. Samtidigt känner jag att jag är redo för nya utmaningar efter tre år i Djurgården.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson ser positivt på Wikheims tid i laget.

– Gustav Wikheims förmåga har varit kraftigt bidragande till att vi tagit oss till två Europa-gruppspel och han är en otroligt skicklig spelare som vi haft mycket glädje av under hans tid här. Gustav kanske var som bäst under hösten 2022 och det känns tråkigt för oss att han inte är med under 2025, säger Andersson till klubben.