Jakob Tånnander har imponerat under inledningen av allsvenskan och 22-åringen har vuxit fram till en nyckelspelare i IK Sirius. Själv tonar han dock ner sina insatser.

– Äsch, man kan alltid bli bättre på saker och ting, säger han till UNT.

Under vintern plockade IK Sirius in Jakob Tånnander. Den förre MFF-talangen hade inte spelat allsvensk fotboll innan i år, men under inledningen av säsongen har han imponerat i Uppsalaklubben. Själv är han dock väldigt ödmjuk.

– Äsch, man kan alltid bli bättre på saker och ting. Sitter man här och säger att man är nöjd, då kan vad som helst hända i nästa match. Man måste vara på tå, det som har hänt är bara historia, säger målvakten till UNT.

22-åringen tycker att hans inledning på säsongen varit “helt okej”.

– Helt okej. Jag är en del av laget och vi har inte vunnit några matcher ännu, säger han.

Sirius, som jagar säsongens första seger, tar sig ikväll han IF Elfsborg.