JUST NU - PÅ FD: Publikdipp för Bajen? - inte hänt på flera år

Hammarby har det sportsligt svårt i den allsvenska upptakten.

Nu kan det fläcka av sig på publiksiffrorna - frågan är nu om Bajen drar under 20 000 åskådare för första gången på flera år?

Hammarby mot Mjällby i morgon och i ett resultatläge som närmast kräver tre poäng.

Rent publikt har man sålt 23 000, en bra siffra så klart men ändå inte med den egna standard Bajen har satt under så många år. Så sent som i fjol då slog man ju till med alla tiders högsta publiksnitt, drygt 26 000.

Till förra hemmamatchen, mot Varberg, hade man sålt 28 000 biljetter, det kom bara 23 000.

Frågan är nu om vi kommer att få se ett större bortfall igen?

Faktum är hur som helst att Hammarby inte dragit under 20-strecket på flera år.

Senast Hammarby hade en publiksiffra på under 20000 var den 7 juli 2019 då Falkenbergs FF gästade Tele2 Arena, den matchens sågs av 18 475 åskådare på plats.

Trots ett svagare publikantal senast så är det dock värt att komma ihåg att Hammarby inför kvällens match ligger på ett bättre snitt en fjolårets rekord. Det nuvarande snittet är nämligen 27 052.

FOTNOT: Publiksiffrorna under pandemin är inte inräknade som under 20000, då flertalet matcher spelades under restriktioner.