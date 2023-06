ANNONS

Hammarby IF tog en blytung seger hemma mot IF Brommapojkarna igår kväll, enligt Sportbladet hade Leicester City scouter på plats under matchen för att titta på Edvin Kurtulus.

Edvin Kurtulus, som kom till Hammarby inför fjolårets säsong blev snabb en viktig spelare för Bajen och mittbacken har fortsatt utvecklas även i år.

Det har tidigare under våren rapporterats om intresse från flertalet klubbar och Sportbladet uppgav igår kväll att Leicester City hade scouter på plats under Hammarbys match mot BP igår.

– Det visste jag inte. Men det är kul och intressant förstås. Men det jag vill göra nu är att fokusera på spelet på planen. Sedan får vi se vad som händer, sa mittbacken till Sportbladet.

Mittbacken som kom från Halmstads BK ifjol har kontrakt med Hammarby över säsongen 2025.

