ANNONS

Isac Lidberg med förflutet i bland annat Hammarby har spelat i den nederländska ligan sedan 2021. Nu kan dock en flytt vara aktuell, intresse ska finnas från flera klubbar.

Redan vid 16-års ålder fick Isac Lidberg göra debut för sin dåvarande klubb i allsvenskan. I den 89:e minuten fick anfallaren hoppa in i Hammarbys hemmamacth mot Falkenberg. I den matchen slog han också rekord som yngste spelaren med speltid i sveriges högstaserie. Sedan dess har han varit i ett par olika klubbar innan han landade i Go Ahead Eagles sommaren 2021 efter ett år i Gefle IF.

Nu kan han dock bara på väg att lämna Nederländerna då flera klubbar ska vara intresserade av svensken. Det efter uppgifter från nederländska Voetbal. Bland annat ska Blackburn Rovers, Birmingham, Plymouth, Auxerre, Leuven och St.Pauli visa intresse enligt tidningen.

Nyligen blev det även klart att Lidberg får svenskt sällskap då Victor Edvardsen precis värvats från Djurgården.

Avtalet mellan Isac Lidberg och Go Ahead Eagles sträcker sig ursprungligen till juni 2024.

Uppgifter: Stort intresse för Isac Lidberg

Isac Lidberg lämnade Gefle IF för spel i Go Ahead Eagles sommaren 2021. Sedan dess har den 24-årige, Hammarby-fostrade forwarden gjort 14 mål samt sju assist på 72 matcher.

Insatser som har väckt intresse.

Nu uppger nämligen nederländska Voetbal International att Blackburn Rovers, Birmingham City, Plymouth, Auxerre, Leuven och St. Pauli bland andra är intresserade av Lidberg. 24-åringens nuvarande kontrakt sträcker sig till juni 2024.

Go Ahead Eagles köpte nyligen loss Victor Edvardsen från Djurgården.