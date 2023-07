LÅNGLÄSNING: Beredd att gå in i Blåvitt

ANNONS

Beredd att gå in i Blåvitt.

Öppnar nu för en comeback likt Sebastian Larsson och Mikael Lustig kring AIK. Hysén beredd att hjälpa.

IFK Göteborgs säsong har ännu så länge varit ett stort fiasko och det har även börjat tufft efter sommaruppehållet. I återstarten slutade mötet mot Halmstads BK med ett frustrerande 0-0-resultat.

Tidigare i våras så var det många bekymmer, inte minst frågan kring vem som skulle leda laget efter att Mikael Stahre fick sparken kort innan den allsvenska premiären. Det skulle dröja länge innan danske Jens Berthel Askou togs som ny huvudtränare.

Men problemen stannar likväl inte där.

Precis som för AIK så har Blåvitt haft stora problem med skador på tunga namn. Därtill så är det uppenbart en trupp som saknat självförtroende ju tyngre det gått.

Blåvitts förre anfallsstjärna Tobias Hysén ser dock positiva tendenser efter återstarten – och framförallt så vore han beredd att gå in i IFK om han fick frågan, detta likt Sebastian Larsson och Mikael Lustig kring AIK.

– Skulle de fråga så är det en no-brainer, konstaterar han till FotbollDirekt.se.

Vidare fortsätter han kommentera hur han ser på Blåvitt efter återstarten.

– Jag tycker att Halmstadsmatchen var ett steg framåt om man jämför med hur det har sett ut tidigare.

Och fortsätter:

– Jag tycker att försvarsspelet sitter fortfarande. Egentligen så tycker jag att försvarsspelet kan ha fått lite väl mycket skit – även från oss (podden Hunden, Katten, Glassen med Hysén, Pontus Wernbloom och Mattias Bjärsmyr), det har enligt mig inte varit Blåvitts stora problem.

– Det är framåt som det varit rent av bedrövligt – de gjorde sex mål mot Degerfors och sedan inte mycket mer. Nu har de addresserat det lite med Arbnor Mucolli och Thomas Santos. Det verkar ju som att det är någon ytterligare värvning på väg in.

– Sen får vi se, men det är en bra början att man nu gör något åt problemen offensivt.

Vad är din bild Jens Berthel Askou hittills?

– Som jag sade så känns det som att man har sett försvaret än mer och gjort det mer solitt. det känns som att det sitter ihop lite mer.

– Det är inte bara spelarna för sig som individuellt gör bra försvarsaktioner. Det har ju varit mycket att [Johan] Bångsbo och “Gurra” (Gustav Svensson) fått dra ett tungt lass i mittförsvaret ihop med Oscar [Wendt] och vem det nu varit som spelat högerback. Där har det varit så många med Emil [Salomonsson], Sebastian Ohlsson, det har varit [Sebastia] Hausner som figurerat där.

– Det känns som att det verkligen har satt sig, han (Jens Berthel Askou) har satt sin prägel på den hela, tycker jag.

– Sen är det klart att det är mycket lättare att vara destruktiv än att vara konstruktiv, så är det ju. Men vi skulle behöva få kanske lite mer struktur i anfallsspelet. Jag tycker att det såg ut som att de hade lite mer tanke och struktur mot Halmstad. Sen är det mycket så att självförtroendet inte sitter där riktigt just nu. Framförallt inte på de offensiva spelarna, såklart.

– Så det är lite det; dels nya spelare in, dels att man får en match där man litegrann á la Degerfors får känna att man är bra på det man gör. Sen man kanske inte behöver vinna med 6-0, för det tror jag inte att man gör igen.

Han ifrågasätter också valet av att träningsspela mot Malmö FF inför återstarten.

– Nu vart det ju bra mot Malmö i och med att man vann. Men jag ställer mig lite frågande till varför man inte kör en träningsmatch mot ett division 4 eller -5 lag och får göra kanske 20 mål, som man gör i Italien. Mest för att få sätta bollen i mål, det vet jag själv hur viktigt det är när det inte fungerar.

– Då får man känna på hur det är att göra mål och att hitta rätt framför mål.

Hysén tillsammans med Pontus Wernbloom och Mattias Bjärsmyr driver podcasten Hunden, Katten, Glassen som handlar om IFK Göteborg.

Tidigare i våras så var Mikael Lustig med i podden, där han tydligt markerade till AIK att både han och Sebastian Larsson var öppna för att återvända till klubben i någon form för att hjälpa till under deras så svåra kris.

“Jag har varit ganska öppen med AIK om att jag vill hjälpa klubben om de behöver min hjälp”

Jag vill inte säga för mycket eller sparka på någon som ligger ner, men hade de bara hört av sig, så kanske vi hade varit ett mittenlag istället just nu.

– Såklart så känner jag en kärlek till AIK och vill hjälpa om det går. Även Sebastian Larsson har varit tydlig att han vill hjälpa klubben. Sen får vi se om AIK:s ledning eller nya sportchefen hör av sig.", uttalade sig Lustig då i podden.

Något som Hysén öppnar upp dörren för i Blåvitt.

– Skulle de fråga så är det en no-brainer, slår han fast.

Tajmingen upplever han däremot inte vara helt optimal.

– Men jag tror att det är bra att ha en generationsväxling innan i sådana fall. Jag tror att det är svårt att komma in så här när det är så många spelare som man spelat med i gruppen. Framförallt att komma in på det sättet i omklädningsrummet i så pass nutid.

– För “Sebban” och Lustig tror jag att det kan vara lättare på ett sätt, för de var ju spelare för inte så länge sedan.

– För mig handlar det mer om att skulle de fråga mig om jag kunde komma in och drilla anfallarna en eftermiddag i veckan, så är det inga konstigheter. Men anfallarna vi pratar om är Marcus Berg som inte behöver någon vidare hjälp egentligen, utan det handlar mer om att hålla honom frisk. Suleiman Abdullahi som varit i Bundesliga och gjort det bra där lixom.

– Samtidigt, det är klart att Linus Carlstrand och sådana spelare, absolut.

– Men jag tror att det är svårt att gå in och ta en roll när man fortfarande har polare i laget, om man säger så.