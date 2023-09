ANNONS

August Ahlin la handskarna på hyllan handskarna på hyllan förra sommaren. Nu avslöjar han dock att fler allsvenska klubbar hörde sig för med honom i vintras.

- Jag hade en period nu under försäsongen då jag var i kontakt med ett par allsvenska klubbar faktiskt och pratade lite, säger han i UNT:s podcast Are You Sirius?.

IK Sirius hämtade in August Ahlin från Gamla Upsala SK sommaren 2021 och under hösten stod han för flera fina insatser.

Förra våren drabbades dock 26-åringen av en skada och förra sommaren valde han att lägga handskarna på hyllan för att istället satsa på sin civila karriär.

Nu avslöjar han dock att flera allsvenska klubbar jagade honom i vintras.

– Jag hade en period nu under försäsongen då jag var i kontakt med ett par allsvenska klubbar faktiskt och pratade lite. Det kändes aldrig riktigt aktuellt för jag ville inte ge upp det livet jag hade skapat här även om så klart det är jättehäftigt och kul att spela fotboll i allsvenskan så den tanken kittlade lite. Då måste det klaffa med de andra delarna i mitt liv och det är inte så lätt att genomföra, säger Ahlin i podcasten Are You Sirius?

Han bekräftar att det var flera allsvenska klubbar.

– Ja, det var det, säger han.

26-åringen som la av förra sommaren jobbar i dag som affärsjurist.