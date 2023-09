📷 Xabier Ruiz Ocenda tar klivet in i staben kring ÖIS herrlag.



Xabi kliver in som assisterande tränare inför slutspurten av Superettan. Under drygt två månader kommer han att stötta huvudtränare Jeffrey Aubynn och övriga tränarteamet.



📷 Läs mer på