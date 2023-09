ANNONS

Filip Jörgensen lämnade Malmö innan tonåren och spelar nu i La Liga. Där han petat ner en ikonisk målvakt med mängder av meriter.

Den 21-årige Filip Jörgensen flyttade för första gången ner till Spanien vid 12-års ålder. Till en början var det lite mot hans vilja då han ville stanna i MFF.

– Jag var ganska mycket emot det just då eftersom Malmö var den största klubben för mig. Det var stort för mig att spela där. Jag trivdes och ville inte flytta, säger Jörgensen till Sydsvenskan.

Målvakten har sedan dess fortsatt spela och utveckla sin fotboll i landet. Där han nu är förstamålvakt Villareal.

I A-laget har han petat ner den mångmeriterade burväktaren Pepe Reina.

– Just nu är det jag som spelar, men han har varit som en mentor ända sedan jag kom upp i A-laget. Han älskar att hjälpa till och han älskar att se mig lyckas. Han är den bästa målvaktskollega man kan ha med tanke på allt han har gått igenom under så många år, både uppgångar och nedgångar. När han snackar så lyssnar man bara och försöker ta in så mycket det bara går. säger han till tidningen.

Filip Jörgensen nuvarande avtal med storklubben sträcker sig till och med sommaren 2025.