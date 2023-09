ANNONS

Den tidigare kuggen i Trelleborg Isak Jönsson flyttade tidigare under året till Färöarna. På plats har han överraskats vilken nivå ligan håller.

Den 24-årige mittbacken var under ett antal år given i TFF:s försvarslinje. Tidigare under året lämnade han dock. Nytt land blev Färöarna där Tórshavn blev hans nya klubbadress.

– Nivån har överraskat lite. Jag tänkte att Färöarna har en dålig liga, men topplagen har överraskat positivt, och jag har fått bra matcher, vilket är bra för mig, säger Isak Jönsson till Fotbollskanalen.

Även om han kommit in bra i laget och fått många matcher så ligger en ny flytt framöver för honom om allt går som planerat.

– Det är fortsatt planen, och jag har bytt lite folk runt mig. Det känns bra att jag redan nu har ett gäng klubbar som är intresserade till när det blir november och jag är hemma i Sverige eller i Norge, så vi får se vad som ligger på bordet då, säger Jönsson till sajten.

Under säsongen gång har det blivit 27 tävlingsmatcher för B36 Tórshavn där han även noterat ett mål.