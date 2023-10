EXKLUSIVT: Värsta som kunde hända - och så poppar han upp

ANNONS

Om det är så illa som bilderna visar - så kan det ha förstört Bajens Europahopp. Å andra sidan - vilket hopp en sådan som Rafferty skänker.

Det blev en dyster avslutning för Hammarby denna afton.

Det såg länge väldigt bra ut, framförallt när Nahir Besara rullade in 2–0 från elva meter, men precis som förra veckan blev det poängtapp sent efter att Momodou Sonko elegant skruvat in 2–2 på stopptid.

Inte nog med att man på nytt tappade poäng i kampen om den så viktiga fjärdeplatsen - så fick man även i den första halvleken se Viktor Djukanovic kliva av efter att ta tagit sig för baksidan.

Exakt hur läget är med montenegrinen återstår att se, men onekligen så var det jobbiga bilder för alla Bajare, framförallt efter beskedet om Jusef Erabis säsong är över som kom tidigare i veckan.

Två viktiga namn i detta unga Hammarby riskerar nu att missa slutspurten, men allt är inte dystert trots det, för ett annat ungt namn visade denna afton att han är redo och måste få chansen.

Nämligen Marcus Rafferty.

Den egna produkten byttes in när Djukanovic tvingades bryta och precis som han visat under samtliga inhopp i år så är det en spelare Hammarby bara måste våga satsa på.

Självklart blir inte allting rätt och det kan man inte heller kräva av en 18-åring, men höjden som finns i Rafferty är hög.

Flera gånger ikväll visade han prov på sin fina teknik och förmåga att lösa svåra situationer, något Hammarby verkligen behövde då både Erabi och Djukanovic saknades.

Nu återstår fyra omgångar och för mig så måste Rafferty få starta resten, så mycket har han visat och då tror jag samtidigt att han har mer att visa upp.

Framförallt nu när alternativen kanske inte är så många och sådana som August Mikkelsen fortfarande har det svårt så är det en chansning Marti Cifuentes måste våga göra.