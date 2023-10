ANNONS

Sverige spelar under fredagkvällen den tredje matchen i kvalet till EM 2025.

Så har första halvlek varit.

I det ihållande regnet på Falcon Alkoholfri Arena i Falkenberg tar U21-landslaget emot Moldavien.

I den 8:e minuten kunde Oscar Wilhelmsson ge Sverige ledningen efter tamt ingripande av den moldaviska målvakten. Tio minuter senare utökade Sverige sin ledning genom Williot Swedberg. Ett mål som blev hans första i U21-landslaget.

En halvtimme in i matchen stötte Oscar Wilhelmsson in sitt andra mål för matchen och 3-0 stod sig in i halvtid.

SIMON LUNDH