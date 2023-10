EXKLUSIVT: Klubbar står på rad för Swedberg med ny matchvikt

ANNONS

Williot Swedberg går ännu så länge utan start i årets La Liga.

Men trots den fortsatt snåla hållningen från en klubb som är inblandad i bottenstrid så är det sannerligen inget fel på intresset.

Detta visar vilken stor mängd alternativ som står och väntar om han fortsatt står utanför i december.



Williot Swedberg har gjort sitt första mål i La Liga, någonting som vi fick se i början av september när han avgjorde mot Almeria (3-2).

Det är faktiskt ännu så länge Celtas enda fullpoängare så här långt och som just nu resulterar i nedflyttningsplats,



Problemen för John Guidettis gamla klubb efter det skakiga fjolåret ser ut att hålla i sig.



Någon start har han ännu inte blivit för den 19-årige svensken och vi har fått under en höst som har gett honom 42 minuters speltid hittills efter nio omgångar. Totalt sett så har det blivit fem inhopp.



Hur nye Rafael Benitez tänker vet nog inte ens huvudpersonen själv, men det vi vet är att han verkligen tycker om spelsinnet och överhuvudtaget den talang har har fått se så här långt.

Problemet?

Den 63-årige spanske tränaren vill se mer muskler.

Swedberg har hörsammat uppmaningen och uppges ha gått upp fem kilo och lär väga omkring 75 nu.

Det kan även bli mer.



Men vad händer då om inte heller det resulterar i mer?

Klart är, enligt mina källor, att hans framtid då kommer att komma upp på bordet igen en bit in i december - om han då ännu saknar starter.



Dit återstår ett knappt tiotal matcher.



Vad finns då bakom Swedberg av intresse från andra klubbar?



Enligt mina uppgifter så tittar hans representanter från Nordic Sky främst på andra alternativ i Spanien men även italienska klubbar i Serie A. Därifrån finns, enligt mina uppgifter, klubbar som ser honom i så väl ligavardagen med Celta Vigo - så väl som när han är i svensk landslagstjänst med U21.

Där blev han ju i förra veckan målskytt när Moldavien slog med 4-0.



Men inte nog med det, jag hör också om toppklubbar från länder som Holland och som jag tidigare rapporterat om Ajax - men också, enligt vad jag erfar - detsamma från belgiskt håll och en toppklubb som Gent.



