ANNONS

FotbollDirekt söker förstärkning till sin redaktion. Nu är vi ute efter att anställa en redaktör/reporter som kan hjälpa oss att växa ytterligare.

FotbollDirekt.se har ett rekordbra trafikår bakom sig med en stark tillväxt på premiumförsäljningen. Nu vill vi förstärka redaktionen genom att anställa en ny redaktör/reporter.

LÄS MER OM JOBBET OCH SÖK HÄR!



ROLL

Din huvuduppgift kommer att vara att producera av högkvalitativt redaktionellt sportinnehåll (skrivet, ljud och visuellt) för FotbollDirekt.se, våra sociala medieplattformar och eventuella mediepartners, med fokus på att nyheter. Du kommer också att vara delaktig i det redaktionella arbetet, producera och paketera kommande sportevenemang, planera och genomföra intervjuer och reportage samt bidra till och förbättra innehållets kvalitet och optimering på hela webbplatsen.



VAD ERBJUDER JOBBET DIG?

Möjligheten att arbeta med fotbollsredaktionellt innehåll på en högprofilerad medieplattform.

En profil inom den svenska idrottsvärlden.

En hög grad av ägarskap och ansvar.

En dynamisk arbetsplats med betydande självständighet och personligt ansvar.

En inkluderande, samarbetsinriktad och mycket internationell arbetsmiljö med ett världsomspännande nätverk av BC-journalister som utbyter och utvecklar berättelser över gränserna.

Dedikerade, talangfulla och motiverade kollegor som kommer att bidra till din professionella utveckling.

SOM VÅR REDAKTÖR OCH REPORTER KOMMER DU BLAND ANNAT:

Producerar dagligt redaktionellt innehåll om de senaste nyheterna inom fotboll.

Skapa innehåll för kommande stora sportevenemang med huvudfokus på svenska och europeiska ligor samt herr- och damlandslag i fotboll.

Delta i video- och ljudproduktion och bli en erkänd profil i FotbollDirekts community.

Bidra till kontinuerlig förbättring av FotbollDirekts redaktionella innehåll.

DEN VI SÖKER

Har erfarenhet av att skapa redaktionellt innehåll om fotboll, både skriftligt och visuellt.

Har en skarp instinkt/känsla för nyheter.

Har kunskap om svensk och europeisk fotboll.

Har erfarenhet av att arbeta som sportjournalist och är van vid högt arbetstempo.

LÄS MER OM JOBBET OCH SÖK HÄR!

OM FOTBOLLDIREKT

FotbollDirekt.se är en ledande svensk fotbollsmediasajt som täcker nyheter och rapporter från framförallt nationell men även internationell fotboll. Webbplatsen har nästan en halv miljon unika besökare per månad och genererar intäkter genom annonsering och prenumerationer. Här kommer du att arbeta nära ett erfaret och kreativt redaktionsteam på fem personer och ha kontakt med andra svenska BC-varumärken och webbplatser samt vårt europeiska redaktionsnätverk.

VILKA ÄR VI PÅ BETTER COLLECTIVE?

Med en vision att bli den ledande digitala sportmediagruppen äger Better Collective global och nationell sportmedia. Målet är att ge fans spännande sportinnehåll och engagerande fan-communitys. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn, Danmark, och företaget är noterat på Nasdaq Stockholm (BETCO). Better Collectives portfölj inkluderar förutom våra svenska systersajter SvenskaFans.com, Hockeysverige.se och Innebandymagazinet.se även Tipsbladet.dk, Soccernews.nl, Goal.pl, Playmaker HQ och FUTBIN.com. För mer information om Better Collective, besök gärna bettercollective.com.