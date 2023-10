Lovat comeback i Djurgården - i galen match mot superstjärnan

ANNONS

Tänk att han har visat att han vill till Djurgården igen - DIF:s förra jätteaffär drar till sig stora rubriker. Mys för Bosse Andersson.

Det har gått flera år sedan Djurgården sålde Michael Olunga för stora pengar(38 miljoner kronor) till kinesiska Guizhou FC och sedan våren 2021 tillhör han den qatariska toppklubben Al-Duhail SC.

Den 29-årige anfallaren må ha varit borta från Djurgården sedan våren 2017, men känslorna för klubben finns kvar och FotbollDirekt.se har tidigare i år kunnat redogöra för att anfallaren vill återvända till Blåränderna.

Även Bosse Andersson har tidigare i en intervju med FotbollDirekt visat känslor för gambiern.

– Om jag vågar drömma om honom…?

– Mer än så kan jag säga. Det är till och med klart realistiskt att han spelar i Djurgården igen, sa Bosse till FD i juli.

Hursomhelst är han som sagt nu i Qatar och även där drar han till sig rubriker.

Nyligen så spelade hans Al-Duhail SC den tredje gruppspelsmatchen i asiatiska Champions League och då ställdes man mot saudiarabiska Al-Nassr.

Där bland annat världsstjärnor som Marcelo Brozović, Sadio Mané och självaste Cristiano Ronaldo håller hus.

Det blev en rafflande drabbning i Qatar, där världsstjärnorna, dessvärre för Olunga drog det längsta strået.

Al Nassr vann matchen med 4–3 efter två mål av bland annat Ronaldo, plåster på såren för Olunga var att han stod för ett av Al-Duhails mål.

Hittills så har det bara blivit en poäng på tre omgångar för Al-Duhail i asiatiska Champions League och även i ligan har man halkat lite efter då man endast ligger på femte plats.

Samtidigt som det varit lite tungt resultatmässigt så visar anfallaren fortfarande att han håller hög klass. I år har det hittills blivit sex mål på nio framträdanden för Olunga.

Sedan han lämnade Djurgården 2017 har imponerat i en hel del i de flesta klubbar, så är ser hans facit ut sedan övergång från Blåränderna:

Guizhou FC 2017: Två mål på nio matcher.

Girona FC 2017/18: Tre mål och en assist på 16 matcher

Kashiwa Reysol 2019-2021: 61 mål och 15 assist på 78 matcher.

Al-Duhail SC 2021-nu: 89 mål och sju assist på 90 matcher.

