EXKLUSIVT: Visar att Bajen planerar att sälja honom

I går förstärktes uppgifterna på nytt om att Mads Fenger är på väg att säkras upp - detta för minst ett år till.En viktig nyhet med tanke på att Hammarby förnyas i en sådan snabb takt.Från det gamla Hammarby så är det egentligen bara den danske mittbacken som återstår tillsammans med Nahir Besara och Davor Blazevic Det är viktigt med spelare som har ett djup och en historia - likt Richard Magyar som nu finns i organisationen.Kring det som nu är på gång om Fenger så är nu planen att sälja Edvin Kurtulus . Det var ju någonting som vet mycket nära i det förra fönstret - och det är inte mindre aktuellt nu.Enligt mina källor så ser Hammarbys ledning honom som mest säljbar i januari.Jag har ju tidigare redogjort för hur Bajen måste sälja för att kunna köpa in nytt.Devisen är krass: En in - en ut.Allt handlar helt enkelt om att man vill ta ekonomiskt ansvar för de 40-tals miljoner som spenderats på nya spelare under detta 2023.Redan i sommarfönstret som gick så var budgeten för nyförvärv satt till knappa 7-8 miljoner kronor.Kurtulus som mest säljbar på kort sikt stärks även av faktumet att Jusef Erabi är långtidsskadad, samt att man vill få ut bra mycket mer av Viktor Djukanovic stora potens innan han på allvar blir aktuell att säljas.Vidare så, enligt vad jag erfar, så kan man vara beredd att gå ner lite i pris kring Kurtulus bara för att vara försäkrad en affär och nya likvida medel.Hur skulle det då påverka om han försvinner, inte så mycket är mitt svar.Med Nathaniel Adjei s fina kurs och underifrån spännande Kingsley Gyamfi - så finns onekligen alternativ.Avslutningsvis: Är Hammarby en klubb med ekonomiska problem?Inte alls.Det förra årsbokslutet är det bästa i klubbens historia - men med ett få transfersommaren år och missen i Europa - samt troligt uteblivet deltagande 2024 - så väljer man alltså nu en försiktigare strategi och lika med ekonomiskt ansvar.Vi har en plan för det. Vi vet att intresset är stort för både Kurtulus och Fenger. Kingsley kommer underifrån också.

