Alla nomineringar till Allsvenskans Stora Pris

På tisdag ska de allra bästa i Allsvenskan 2023 prisas när Allsvenskans Stora Pris firar tio år. Här är alla nomineringar.

Årets målvakt:

Jacob Widell Zetterström, Djurgårdens IF

Hakon Valdimarsson, IF Elfsborg

Johan Dahlin, Malmö FF



Årets back:

Gustaf Lagerbielke, IF Elfsborg

Johan Larsson, IF Elfsborg

Gabriel Busanello, Malmö FF



Årets mittfältare:

Mikkel Rygaard, BK Häcken

Samuel Gustafson, BK Häcken

Sebastian Nanasi, Malmö FF



Årets forward:

Jeppe Okkels, IF Elfsborg

Gustav Engvall, IFK Värnamo

Isaac Kiese Thelin, Malmö FF

FREDRIK DE RON