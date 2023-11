LÅNGLÄSNING: Vill helst bromsa nya försäljningar för Bajen

ANNONS

Efter guldet för Hammarbys damer så gör han nu allt för att denna mästarupplagan inte ska ryckas sönder.

Pekar på att flera affärer redan dragit in imponerande summor.

Hammarby säkrade SM-guldet förra helgen och firandet på söder var stort.

Klubbens sportchef, Johan Lager, berättar för FotbollDirekt.se att han mår otroligt bra efter guldet, men han är även tydlig med att det inte varit några lugna dagar den senaste veckan.

– Man mår fantastiskt, säger Johan Lager och fortsätter:

– Men det blir mycket efterjobb, allt från intervjuer till olika galor, middagar, luncher, fester och så vidare. De fick hattar som några har tappat bort så de ska vi fixa nya.

– Sen rullar ju det vanliga jobbet på, agenter, spelare, spelare in och spelare ut. Jag kom till Kanalplan häromdagen och då hade vi slutat träna vid halv tolv, vi käkade lunch med laget och sen kom jag tillbaka till vid halv fem, flera timmar efter vi hade slutat verksamheten, då satt fyra ledare och kvar och jobbade.

– De hade i och för sig kul, men de jobbade, så det kanske är en del av framgången.

Hammarby och Häcken var hack i hälen på varandra hela säsongen och trots ett så jämt guldrace valde Hammarby att släppa ett av sina bästa namn i somras i Kyra Cooney Cross.

Australiensiskan imponerade stort under VM och enligt rapporter från Sportbladet såldes hon för lite drygt 3,8 miljoner kronor, en summa som gör henne till den tredje dyraste damspelaren någonsin och den i särklass största försäljningen i damallsvenskt sammanhang.

Trots så stora pengar in för Hammarby fanns det en hel del oro kring konsekvenserna detta skulle få för guldracet.

Nu blev det guld för Hammarby ändå och en otrolig försäljning.

Johan Lager är dock tydlig med att det var långt ifrån ett enkelt beslut som togs i somras då Cooney Cross såldes till Arsenal.

– Vi vägde in det enormt mycket och vår inställning inför säsongen, under våren och under sommaren var: Nej, vi ska inte sälja, säger han och fortsätter:

– Vi kände att vi är bra med i det här racet, vi håller på att bygga någonting så det låg inte i budget eller plan att sälja spelare den här säsongen.

– Vi hade redan sålt Courtney Nevin för ganska bra pengar med svenska mått, inte rekord men inte så långt ifrån, till Leicester och även sålt Emilia Larsson till Rosengård, också bra pengar eftersom det var en inhemsk försäljning.

– Så vi låg redan bra till och vi sa nej till alla klubbar som hörde av sig under sommaren, under VM och allting. Men det man ofta missar när man inte sitter med ansvaret för de här besluten är mänskliga aspekter. Det här är en spelare som bedömde att hon var redo att ta nästa steg och man får inte glömma att hon hade chansen att komma till en av världens största klubbar. Sen är det också en annan ekonomi, så vad händer med spelaren om man inte släpper spelaren? Hur kommer den prestera?

– Man kan tycka att den borde prestera, det kanske den också tycker är logiskt, men klarar inte av det för att den är så besviken. Precis som allt annat i livet så påverkas man ju och blir besviken eller glad.

– Så den aspekten vägde vi in, men ändå sa vi nej så många gånger.

– Men i slutändan när summorna blev på en så pass nivå att vi kände okej, för vi trodde inte att de skulle nå de här nivåerna eftersom vi inte ens förhandlade. Vi tänkte att de kommer att ge sig.

– De hade ju även kunnat signa henne i somras och fått henne gratis i januari och vi sa att hon kan åka i november när vår säsong är slut, kanske att de hade fått betala någon symbolisk summa för det, men de ville ha henne där och då.

– Så vi vägde in allt det här och när summorna blev så stora att de var på rekordnivåer, då kände vi oss tvungna att ta det med styrelsen.

– Vi tjänstemän som satt med det här, jag och Markus Nilsson, vi kände styrelsen vara med på och så klart att det sportsliga med Pablo (Piñones-Arce) och Kyra själv var med i det.

– Och då vägde vi som sagt alla de här grejerna och då tippade det över till slut, men det var inte med stor marginal, det var ett svårt beslut.

– Vi ville ju även förlänga avtalet med henne och kanske sälja henne nästa sommar, eller efter nästa säsong. Kanske mindre pengar men enligt plan. Vi var ju tudelade nu, vi blev av med en fantastisk spelare och person men vi fick också in mycket pengar.

Självklart vill ju nu behålla så många spelare som möjligt, men efter deras prestationer i år så lär ju värdet och intresset kring många ha ökat. Har ni någon i truppen nu som har samma dimension som Kyra, kan vi få se en liknande försäljning från Hammarby i vinter?

– Igen så skulle jag säga att vi inte har några jätteplaner på att sälja spelare i vinter.

– Vi vill behålla stora delar av truppen, vi har avtal på nästan alla så vi sitter bra till. I vinter har jag svårt att se, men vi kommer att titta på försäljningar för 2024 och framåt så omöjligt skulle jag inte säga.

Avslutningsvis, självklart handlar det inte bara om spelare ut, utan ni lär ju även vilja förstärka truppen, hur tänker du och ni där?

– Det beror väl lite på vilka spelare som blir kvar, säger han och fortsätter:

– Det är väl ingen speciell position som vi tittar på, utan vi tittar på spelare som passar in i vårt sätt att spela fotboll. Vi har ju en väldigt tydlig spelidé som enligt mig ligger till stor grund för framgången. Där har vi ju visat att många spelare kan gå in på många olika positioner.

– Så bra fotbollsspelare som är duktiga men också smarta, det är väl det vi tittar på, avslutar Lager.

Inför nästa säsong har Hammarby faktiskt redan förstärkt truppen, tidigare i veckan så meddelade klubben att Klara Folkesson återvänder.

