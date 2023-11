ANNONS

Varbergs BoIS plockade in Yassine El Outaki från Paris Saint-Germain.

Nu lämnar han det nedflyttade laget.

– Så väljer vi att bryta avtalet, säger lagets sportchef Thomas Askebrand.

Varberg bygger om inför den kommande säsongen i superettan. Det gör man utan El Outaki som inför säsongen kom från PSG:s verksamhet.

- Med vår stora trupp så väljer vi tillsammans att bryta avtalet, säger sportchef Thomas Askebrand på klubbens Instagram-konto.

Avtalet bryts i förtid efter att speltiden undet hösten också har minskat.

- Yassine kom från PSG, och har varit oerhört professionell under sin tid i klubben. Han har aldrig gnällt utan jobbat på dag ut och dag in. Han har alltid varit positiv och tagit hand om sina medspelare på och utanför planen. Under hösten har dock inte speltiden blivit det han önskat, och med vår stora trupp så väljer vi tillsammans att bryta avtalet.

Yassine El Outaki stod för 19 framträdanden förra säsongen för Varbergs BoIS.

