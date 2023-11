ANNONS

Shaquille Pinas kan vara på väg bort från Hammarby. Enligt Sportbladet så finns det utländskt intresse för försvararen.

Shaquille Pinas var given i Hammarby under stora delar av säsongen men under de fem avslutande omgångarna så fick han bara chansen från start en gång.

Nu kan han vara på väg bort från Hammarby.

Enligt Sportbladet så finns det nämligen utländskt intresse för den 25-årige försvaren.

Samtidigt så ska Hammarby vara intresserade av att behålla honom, så det återstår att se vad som händer, dels om något bud inkommer och även vad en nu tränare känner.

Pinas har kontrakt med Hammarby över säsongen 2025.

