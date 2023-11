ANNONS

Emil Forsberg sägs vara påväg bort från RB Leipzig efter åtta år.

Nu rapporteras det om att Leipzigs supportar vädjade till spelaren att vara kvar i klubben.

Emil Forsberg ser ut att komma närmare en flytt från sin nuvarande klubb för varje dag som går.

Under natten bekräftade The Athletic tyska Bilds tidigare uppgifter om att det ska finnas en muntlig överenskommelse med New York Red Bulls. En klubb som sägs bli Forsbergs nästa.

Dock är ännu inget påskrivet.

Under RB Leipzigs öppna träning under gårdagen vädjade dock klubbens supportrar till den svenske stjärnan att vara kvar i klubben. Något som Leipziger Volkszeitung rapporterar om.

Trots det verkar det bli en flytt för svensken över andra sidan atlanten.