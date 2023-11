ANNONS

Degerfors IF och Gustav Granath går skilda vägar.

– Jag vill tacka supportrarna och alla i och runt Degerfors IF, säger han till officiella hemsidan.

Gustav Granath kom till Degerfors IF 2019 från Skövde AIK.

Nu står det klart att han lämnar klubben.

– Jag vill tacka supportrarna och alla i och runt Degerfors IF. Det har varit en jäkligt rolig resa och jag tar bara med mig positiva minnen från min tid i föreningen. Jag önskar föreningen all lycka i framtiden och hoppas de tar sig tillbaka till finrummet där de hör hemma.

Klubben tackar honom för hans insatser.

“Gustav har under sin tid i Degerfors IF varit väldigt uppskattad både på och utanför planen och kommer att lämna ett stort tomrum efter sig. Hela föreningen vill därför tacka Gustav för hans fem år i Degerfors IF och önskar honom ett varmt lycka till.”, står det på hemsidan.

