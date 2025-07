Förre Barca-spelaren till sjukhus – blev biten av en hund

Carles Perez var ute och gick med sin hund.

Då attackerade en annan hund – som bet den tidigare Barcelona-spelaren runt de privata delarna.

Det ledde i sin tur till att Perez fick föras till sjukhus.

Det var under gårdagskvällen som Carles Perez var ute och promenerade med sin hund. Då gick en annan hund till attack och 27-åringen försökte, enligt spanska uppgifter, att gå emellan.

Det ledde i sin tur till att den attackerande hunden bet den tidigare Barcelona-spelaren – rakt på de privata delarna.

Perez blev senare förd till sjukhus där han uppges ha sytt sex stygn. Däremot uppges läget inte vara kritiskt för den nuvarande Aris Thessaloniki-spelaren som fortsatt är under observation i sitt hem.

Carles Perez tillhör 2023 spanska Celta Vigo och lånades så sent som för en månad sedan ut till grekiska Aris – där han gjorde debut förra veckan.

