Allt mer pekar mot att Albin Ekdal kommer att bli tillgänglig för allsvenska klubbar i vinter. Nu uppgifter menar nämligen på att Spezia förväntas att bryta med svensken.

Albin Ekdal har under en längre tid ryktats såväl till IIF Brommapojkarna som Djurgårdens IF, men var han tar vägen härnäst här ännu oklart.

Mittfältaren har kontrakt med italienska Spezia fram till nästa sommar, men det kontraktet ser ut att brytas i förtid.

Enligt italienska Il Secolo XIX, så räknar Spezia med att bryta med mittfältaren nu under vintern, något Fotbollskanalen var först med att återberätta.

Blir det så är den mest troliga destinationen Sverige enligt uppgifterna.

