BK Häcken uppges visa konkret intresse för Adam Lundqvist.

29-åringen medger att han vill hem till Sverige igen.

– Jag skulle bli glad om jag hittar en klubb som är närmare hem än vad som varit fallet under mina år i USA, säger han till NT-sporten.

2018 sålde Elfsborg Adam Lundqvist till Dynamo FC. Nu kan han vända hem igen.

Det kom igår uppgifter från Tuttosvenskan om att BK Häcken visar konkret intresse för ytterbacken.

29-åringen väljer nu att kommentera en möjlig återkomst.

– Jag är öppen för allting. Sen är jag och min fru båda från Nyköping, här har vi vår bas och våra familjer. Jag skulle bli glad om jag hittar en klubb som är närmare hem än vad som varit fallet under mina år i USA där det varit 15 timmar bort med flyg, säger han till NT-sporten.

För drygt ett år sedan kom uppgifter om att IFK Norrköping ville ta Lundqvist. Han kommenterar nu det intresset.

– Jag hade två optionsår (med Houston Dynamo) och IFK hörde av sig just ifall min option inte skulle gå igenom och jag skulle vara tillgänglig. Det slutade med att min klubb tog upp optionen och då var jag under kontrakt, då blir det genast problematiskt och man måste förhandla fram övergångssumma. Då lades det på is med IFK. Sen fick jag ett annat erbjudande i USA som var väldigt attraktivt (med Austin), säger han till NT-sporten.

– Men för mig är Norrköping ett väldigt naturligt alternativ eftersom det är nära mina hemtrakter. IFK var absolut attraktivt då, fortsätter 29-åringen.

