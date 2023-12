ANNONS

Armin Culum har nu presenterats av Trelleborgs FF.

20-åringen har skrivit på ett långt avtal.

FotbollDirekt.se avslöjade tidigare i förmiddags att Armin Culum är klar för Trelleborgs FF.

Nu bekräftas värvningen av TFF.

20-åringen har skrivit på ett kontrakt över 2026.

– Det känns fantastiskt bra att allt är klart och jag är glad att vara i Trelleborg och i Trelleborgs FF. Det har varit en bra tid i Eskilstuna under mitt första år i elitfotbollen men att vara tillbaka i Skåne och vara närmare familjen är skönt, säger Armin Culum.

Han fortsätter:

– Jag började min fotbollskarriär i IFK Hässleholm och det blev två säsonger i Division 2 innan jag flyttade till Eskilstuna och Superettan. Jag tar med mig erfarenheter från mitt första år i elitfotbollen där den stora skillnaden mot vad jag var van vid tidigare var tempot och att det är bra spelare på varje position.

Salif Camara Jönsson, sportchef i Trelleborgs FF, är nöjd.

– Vi har följt Armin under de senaste åren och jag var imponerad av honom redan i IFK Hässleholm. Det är en spelare som kommer passa bra in i Stefans filosofi att spela fotboll och jag ser fram emot att se en spelare som kommer skapa stor oreda för motståndarnas försvar via sin skicklighet med boll i hög fart. Han är 20 år med stor utvecklingspotential så vi är glada över att han är klar för Trelleborgs FF, säger Salif Camara Jönsson.

