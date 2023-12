Mest brännande för Landskrona BoIS inför 2024 - managern avdramatiserar

ANNONS

Det händer kring Diawara och ännu ett viktigt BoIS-namn.

Har inte gett upp en lösning: ''Han har inte stängt, vi har inte stängt och Malmö FF har inte stängt''.

Landskrona BoIS stod under årets säsong för en jämförbar säsong med 2022 års säsong, men ett namn som stack ut lite extra i år var Ousmane Diawara.

24-åringen noterades för nio mål och två assist på 28 matcher (under debutsäsongen blev det åtta mål och en assist) och nu under hösten och vintern har det ryktats om att han kan komma att lämna för större klubbar.

Att sådana rapporter finns är inget som förvånar klubbens manager Billy Magnusson.

– Nej, alltså det är ju så det funkar, säger Magnusson till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Han har ju gjort det bra som du säger, det här var andra året och jag tycker hela tiden att han utvecklas på olika sätt. Även debutsäsongen, när han kom från Karlberg, var bra och den i år var minst lika bra om inte någon nivå bättre.

– Jag förstår ju med de egenskaperna han har och det är ju någonstans där vi är, så skulle det komma något som alla är nöjda med, det vill säga vi, köpande klubb och spelare så hittar vi säkert en lösning på det.

– Det är ju så det funkar och då får vi planera för det, det är väl egentligen det jag kan säga, idag finns det ingenting på bordet, men han stod ju för ännu en fin säsong och att det är en härlig människa, förklarar han.

Ifall Diawara blir kvar återstår att se, men två namn som redan försvunnit är den inlånade MFF-duon Samuel Kotto och David Edvardsson.

Vad gäller Kotto så har Magnusson inga större förhoppningar att få tillbaka mittbacken.

– Man kan ju säga som så, Samuel tog ju Malmö FF tillbaka direkt efter säsongen. Där känns det som att Malmö har honom nu, sen vad de gör med honom kan jag inte svara på, men den känns stängd. Jag räknar inte med att han ska tillbaka till Landskrona BoIS, säger han och fortsätter:

– Han ska vara i Malmö FF, eller det är ju deras spelare så jag ska ju inte prata om vad de tänker göra. Men jag ser inte honom som en Landskrona BoIS-spelare nästa år, sen är jag väldigt glad över hans tid här.

Vad gäller Edvardsson så är situationen annorlunda.

Mittfältaren har själv tidigare varit tydlig med att dörren inte är stängd till BoIS.

“Jag har inte stängt några dörrar till någonting eftersom jag inte fått mina alternativ och gått igenom dem. Hur stora chanser det är att jag spelar i BoIS nästa år är omöjligt att svara på”, sa han till HD i slutet av november.

När Magnusson får frågan om mittfältaren är han också tydlig med att dörren inte är stängd från Landskrona heller.

– Där har jag varit tydlig också, både mot David, hans agent och mot Malmö FF. Det är ju MFF:s spelare och så det ligger ju på dem och David, han har ju avtal där.

– Vi ska ju rekrytera in, om vi säger att vi inte har David, så ska vi rekrytera in en mittfältare i alla fall och då ska det vara någon vi upplever kan gå in och göra det David gjorde, gärna bättre.

– Sen om det är David själv eller någon annan? Det är ungefär så jag ser på det. Han är ju inte vår spelare och det är ju ingen annan av de spelare vi sitter pratar med. Utan vi ska in en mittfältare och om det är David eller någon annan får vi se.

– David var här hela året, han hade det lite tufft inledningsvis, men sen dock han en mer eller mindre permanent plats och han gjorde stor inverkan hos oss. Det är också en bra kille, det vi kan säga är att han har inte stängt, vi har inte stängt och Malmö har inte stängt. Mer än så finns det dock inte att säga i dagsläget.

TV: