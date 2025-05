JUST NU: PSG leder mot Arsenal

Paris Saint Germain mot Arsenal.

Returmöte i Champions League.

Följ matchen med FotbollDirekt.

Inter säkrade sin plats i Champions League-finalen i München igår.

Denna afton skulle det avgöras vilka av Paris Saint Germain eller Arsenal som gör italienarna sällskap där.

PSG gick in i dagens returmöte med en 1–0-ledning efter att Ousmane Dembele gjort matchens enda mål på Emirates förra veckan.

Matchens första chans föll denna afton till bortalaget och Declan Rice, men mittfältaren lyckades inte få sin nick på mål.

Engelsmannen fick en till bra chans bara någon minut senare, men då stod Donnarumma för en fin reflexräddning.

Arsenal fortsatte att trycka på intensivt under matchinledningen och i den 7:e minuten tvingades Donnarumma till en ytterligare kvalificerad räddning.

PSG hade otroligt svårt att få tag i bollen under den första kvarten, men från egentligen ingenting så skapade hemmalaget en chans och då var Kvaratskhelia ypperligt nära att skruva in bollen, men georgiern prickade stolpen.

Efter stolpskottet gick tempot i matchen ner en aningen, något som medförde att PSG fick ha lite mer av bollen, dock utan att riktigt skapa något.

I den 27:e minuten skulle dock chansen komma, bollen föll till Ruiz efter en inläggsfrispark och spanjoren drog till med ett elegant volleyavslut som letade sig in bakom Raya.

Kort efter ledningsmål stod Ruiz för en fantastisk passning och chansen föll till sist till Barcola, men då stod Raya för en mycket fin räddning.

Spelet fortsatte att vara böljande under den första halvlekens slut, men några fler mål bjöds vi inte på under den första halvleken.

Inledningen av den andra halvleken var betydligt mer tillknäppt jämfört med första kvarten i första halvlek.

Dock efter lite mer av en timme så var Saka mycket nära att göra Arsenals första mål i dubbelmötet, men Donnarumma var med på avslutet och stod för en fin räddning.

På efterföljande hörna så ställde PSG om fort och Hakimi tvingade då Raya till en räddning.

Matchen pågår och texten uppdateras:

Paris Saint Germain: Donnarumma-Hakimi-Marquinhos-Pacho-Mendes-Neves-Vitinha-Ruiz-Barcola-Doue-Kvaratskhelia

Arsenal: Raya-Timber-Saliba-Kiwior-Lewis-Skelly-Partey-Rice-Ödegaard-Saka-Merino-Martinelli