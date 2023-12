ANNONS

IFK Göteborg meddelar nu att man tillsätter en ny roll, operativ chef. Klubben meddelar även att Sofia Hultberg blir operativ chef i klubben.

– Det är en spännande roll att kliva in i och jag går in i detta med höga förväntningar, säger hon via klubbens hemsida.

Sofia Hultberg har ett långt förflutet i IFK Göteborg.

38-åringen var mellan 2018 och 2022 ledningskoordinator hos IFK Göteborg och nu rekryteras hon tillbaka i en nytillsatt roll, nämligen som operativ chef.

Som operativ chef kommer Sofia Hultberg leda arbetet med den övergripande administrationen och föreningens verksamhetsplan, som börjar gälla nästa år. Hon kommer bland annat att leda strategiska processer kring personal, verksamhetsplanering och uppföljning, skriver klubben via sin hemsida.

– Med Sofia stärker vi vår ledningsgrupp och organisationen i stort. Med de nyckelkompetenser och den kunskap hon besitter får vi in egenskaper som kommer att lyfta verksamheten både i det korta men framför allt i det längre perspektivet. Vi har ambitiösa planer och högt ställda mål och krav framför oss – och där kommer Sofia att vara viktig för oss, säger Håkan Mild, klubbdirektör i IFK Göteborg.

Hultberg påbörjar sin anställning i Blåvitt i februari.

