AVSLÖJAR: Nära presentera jättesumma för Häcken

ANNONS

Nu skjuter det fart kring Momodou Sonko.

Redan det första budet uppges rekordstort.

– Bologna är en av många klubbar som följer Sonko och har gjort det under hösten, så är det, kommenterar sportchef Martin Ericsson för FotbollDirekt.se.



Spiralen kring Momodou Sonko fick varvtal redan under sensommaren när det redan då, enligt FotbollDirekts källor, stod klart att BK Häcken hade prissatt 18-åringen till 45-50 miljoner kronor.

Sedan dess har emellertid bilden byggts på rejält och i dag är det närmast det dubbla som gäller, någonting som Expressen har rapporterat om, medan sportchef Martin Ericsson har strukit under för GP.

”Vi räknar absolut med att det blir vår största försäljning om det blir en försäljning. Vi får se men vi är trygga som klubb i det här och det känns bara inspirerande och kul”.

Momodou Sonko mottog här priset som "Årets unga spelare" under Allsvenskans Stora Pris 2023. FOTO: Bildbyrån.

Under gårdagen rapporterade FD om att Hammarby nyligen har sagt nej till hela 60 miljoner kronor för Viktor Djukanovic . Där är ännu inte BK Häcken – några bud har nämligen ännu inte lagts fram direkt till göteborgarna.

Men steg ett är i högsta grad på gång.

Enligt säkra källor så ser nu italienska Bologna ut att ta täten.

Enligt flera olika källor så väntas man göra ett första försök i slutet av kommande vecka.

Den nivå som signaleras kommer till att börja med ligga kring 6-7 miljoner euro.



– Jag har inget konkret bud på bordet just nu kring Sonko, säger Martin Ericsson till FotbollDirekt.se denna fredag.

– Det finns däremot konkreta förfrågningar och diskussioner kring honom, men ännu finns det inget bud till BK Häcken i dagsläget.

Sportchef Martin Ericsson efter BK Häckens Europa League-match mot Bayer Leverkusen i höstas. FOTO: Bildbyrån.

Men är Bologna en av klubbarna som har visat konkret intresse kring Sonko?

– Bologna är en av många klubbar som följer Sonko och har gjort det under hösten, så är det.

Tobias Sana och Bénie Traoré i den senares avtackningsmatch för BK Häcken i somras. FOTO: Bildbyrån.

Häckens i nuläget största försäljning någonsin är Bénie Traoré till Sheffield United som enligt Göteborgs-posten gick loss på hela 65 miljoner kronor.Det är med andra ord en väldigt stark öppning den nämnda Serie A -klubben är på gång med.Och tittar vi lite djupare på vad Bologna har kapacitet till så konstaterar vi att hela sju affärer gjorts på + 90-miljonersnivån – alla sedan säsongen 2019-2020. Jesper Karlsson är i detta sällskap fin trea med omkring 118 miljoner.Med andra är pengar av den omfattning som BK Häcken vill se knappast några problem.

Avslutningsvis. Intressenter som har nämnts är många – bland annat FC Barcelona, Liverpool, RB Leipzig, Atletico Madrid, Sevilla, Club Brügge KV, Norwich City FC.



Sonko har spelat 43 matcher för Häcken totalt. Poängmässigt har han gjort 13 mål och åtta assist.

18-åringens avtal med Häcken sträcker sig till 30 juni 2025.

TV: