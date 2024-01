ANNONS

Jesper Löfgren ser ut att ha gjort sitt i Djurgårdens IF.

Enligt Fotbollskanalen så är mittbacken nära en flytt till Luzern.

Jesper Löfgren imponerade i Djurgårdens IF under vårsäsongen ifjol, därför var det lite oväntat för många att mittbacken i somras lånades ut till IF Brommapojkarna.

Nu är Löfgren tillbaka i Djurgården, men det verkar han inte vara för att stanna.

Enligt Fotbollskanalen så är nämligen mittbacken på väg till Luzern, klubben som slog ut Djurgården i Europa Conference League-kvalet ifjol.

Bosse Andersson bekräftar även för sajten att Djurgården varit i kontakt med Luzern samt att mittbacken fått tillåtelse att prata med andra klubbar.

– Jag kan bekräfta att vi har haft kontakt med den klubben, säger Bosse Andersson till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Han har fått tillåtelse av oss att prata med andra klubbar under den här perioden (januaris transferfönster).

Mittbackens kontrakt med Djurgården går ut efter säsongen.

