EXKLUSIVT: Bajens afrikanska utväxling - kan passera 200 000 000

ANNONS

Adjei skapar nu stora rubriker kring Hammarby.

Här visas nu en ny dokumentation om det som ligger bakom Bajen som allsvensk etta på den afrikanska kontinenten.

Den afrikanska kontinentens betydelse för Hammarby går inte att underskatta.

Krasst så är det sådana som Odilon Kossounou (Elfenbenskusten), Akinkunmi Amoo (Nigeria) och Aziz Ouattara (Elfenbenskusten) som gjort att Hammarby på allvar kunnat etablera sig i den allsvenska toppen.



Den ekonomiska utväxlingen är imponerande.



Men trots framgångarna så är det anmärkningsvärt att allihopa haft så förhållandevis liten sportslig betydelse.

Några större sportsliga framgångar har det inte handlat om för dessa namn.

Kan Adjei bli nästa stora försäljning för klubben?

Frågan är då hur vi förklarar att trion tillsammans har inbringat en bit över 130 miljoner kronor?

Till det här ska även läggas att det mer och mer står klart att nästa kapitel på temat Afrika är nära att bli verklighet.

Med Nathaniel Adjei så kan Bajen snart passera 200- miljonersnivån gällande importer från denna kontinent.

Hur det nu slutar med ghananen återstår ännu att se, men en tydlig gemensam nämnare finns kring alla namn som jag här nämner: Inte så önskade av tränarna.



När det kommer till Odilon under Stefan Billborn så hände inte mycket och enligt mina uppgifter så gick dåvarande sportchefen Jesper Jansson. så långt att han undvek att ta in fler mittbackar, allt för att det nuvarande Bundesligaproffset åtminstone skulle vara ett tredjealternativ.



När det kommer till Amoo under Milos Milojevic så skyndade det, enligt mina uppgifter, på en försäljning av Alexander Kacaniklic - allt för att man skulle öppna upp för den unge nigerianen som kom till lovord av självaste Zlatan Ibrahimovic.

Milos Milojevic under sin tid i Hammarby

Tittar vi sedan på Aziz så gick han den långa vägen genom HTFF innan han släpptes fram.



Adjei då?

Ja, det har varit allt annat än spikrakt även för honom.

För ett år sedan var det inte många som trodde på den gänglige försvararen och han fick kritik för dåliga fötter.

I början när han släpptes fram i träningsmatcher så fick vi till råga på allt se honom som högerback, med mindre bra resultat.



I dag är verkligheten en helt annan och han har blivit ett av allsvenskans mest omskrivna denna vinter.

Efter den lovande hösten så är han nu alltså nära att ytterligare bygga på Hammarbys anseende nere i Afrika.



Avslutningsvis så är det värt att betona en stor gemensam nämnare i det tysta kring denna kvartett - stora riktade resurser för spelarnas välmående.

Det har helt enkelt funnits personal som närmast 24/7 har punktmarkerat dessa namn i allt för att skapa trygghet.

Odilon har haft en fin utväxlingen sedan flytten från Bajen

Odilon Kossounou in av Hammarby i januari 2019, för sedan säljas vidare till belgiska Club Brügge 1 juli 2019 för en grundsumma på 44 miljoner kronor. Totalt inklusive bonusar landade summan på 60 miljoner.

Grundsumman för Akinkunmi Amoo låg lite högre på 46 miljoner kronor när Hammarby släppte honom 31 januari 2022. Då plockade FC Köpenhamn in spelaren till sin trupp. Amoo hade dessförinnan hämtats från nigerianska Sido´s FC i sommarfönstret 2020.

I samma fönster som Amoo såldes 2022 lämnade även Aziz Ouattara Hammarby för 28 miljoner till belgiska Genk. Aziz hade plockats in av Bajen från ASEC Mimosas två år tidigare.

*Personen i huvudbilden som inte föreställer Mikael Hjelmberg eller Jesper Jansson, är Bayer Leverkusens sportchef Simon Rolfes.

***

”Ola Gustavsson är rutinerad nyhetsredaktör på FotbollDirekt. Han levererar dagligen nyheter och exklusiva vinklar och kittlande avslöjanden kring spelet bakom de allsvenska kulisserna. Läs även det matiga inslaget “Olas News” som publiceras flera gånger i veckan.”

***

TV: