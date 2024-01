EXKLUSIVT: Så ska Häcken ta fem stjärnor

ANNONS

”Det är det som är vår dynamo”

FotbollDirekts artikelserie om landets akademier fortsätter. Häcken närmar sig nu IFK Göteborg.

Akademicertifieringen för 2023 har släppts och för BK Häcken har det varit ett stabilt år.

Hisingsklubben har ökat sett till totalpoäng och resultatet var även något man förväntade sig, enligt klubbens utvecklingschef Anders Wahrnberg.

För FotbollDirekt ger han nu bilden av årets resultat, vad man jobbat med - samt jakten på en femte stjärna.

– Det speglar det som vi hade tänkt och det vi jobbat med under 2023. Vi var väldigt medvetna om vilket resultat vi skulle nå, för det har vi följt under året som var. Vi har fokuserat på att vi ska flytta fram positionerna under 2024 och där ligger vi i en bra fas med certifieringen.

– Vi identifierar områden där vi är starka och sådana där vi har utvecklingsmöjligheter. Sedan jobbar vi med förbättringar, så vi var medvetna och vi vet vad vi ska fortsätta jobba med.

Tycker ni att er placering och bedömningen mot er var rättvis trots att situationen var som den var?

– Ja det tycker jag säger han och fortsätter:

–Hans Lindbom var hos oss under året och vi har haft en bra dialog under året, ett respektfullt certifieringsmöte. Vi är väldigt bekväma i den process som SEF har.

Det är ju flera olika kategorier/områden som bedöms, vilket anser ni vara extra viktigt och varför?

– Det är våran fotbollsfilosofi.

– Generellt är det fotbollsfilosofin som är den viktiga, personal, men det hela slutar ju i punkt tio, elitaktiva.

– Men det är en del kring fotbollsfilosofin och personalen. Att vi har människor med kompetens, att vi riktlinjer i våra dokument. Så det är väl någon summering om dem tre som vi tror är dynamon i vår verksamhet.

– Sen är det väl de som ger effekt sett till hur många spelare vi får upp i vårt A-lag och sedan vidare ut i Europa.

Certifieringsmodellen är ju ny från förra året, är det något ni saknar i den eller anser ni att den är omfattande?

– Jag tycker att de områdena är uppfångade.

– Jag tycker även att de har tagit steg de senaste åren genom klubbesöken. Såsom jag tolkar det nu är det två certifierare som ska komma förbi, för att man ska hinna med.

– Så jag tycker att klubbesöken är väl det som man skulle kunna utveckla ytterligare. Att man inte har det vid ett tillfälle per år, utan att man har besök anpassade till vardagen på något sätt. Att man följer det mer systematiskt under året.

– Men annars är det inget jag saknar, inget specifikt område eller så.

Har ni haft något specifikt huvudfokus under det gångna året och är det någon kategori/område som ni känner att ni vill utveckla lite extra under året som kommer?

– Vi har jobbat väldigt mycket med rekrytering av personal i olika funktioner, vi har jobbat med organisationsutveckling för att anpassa vår leveransmodell så att säga.

– Vi ska bygga ihop allt från att man som 6-åring kommer in i klubben och sedan kommer ut som A-lagsspelare. Där har vi gjort en omstrukturering i verksamhetsmodellen och jobbat med rekrytering av kompetens för att klara av den modellen.

– Där någonstans kommer att ge effekt på de flesta områden, ett väldigt långt svar, men en omorganisation av vår leveransmodell och rekrytering av kompetens som behövs som vi anser behövs för att leverera.

– Då är det både utbildad kompetens med erfarenhet men också antal tränare, metodikansvariga, fystränare, målvaktstränare och liknande.

Är det huvudfokus även för 2024?

– Ja, vi ska fortsätta med det.

– Från sommaren 2023 gjorde vi rekryteringarna och under 2024 ska det sättas på plats. Den dagliga verksamheten ska sättas ut efter det vi gjorde 2023. Vi har ju som målbild att kliva från fyra stjärnor till fem. Sen är det inget slutmål, men det är en riktning för oss och det tror och hoppas jag att vi kan göra.

BK Häcken fick i år en totalpoäng på 6533(fyra stjärnor), värsta rivalen IFK Göteborg fick en totalpoäng på 7499(fem stjärnor).

